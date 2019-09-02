МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-августе 2019 года нарастила добычу нефти на 3,2%, до 19,714 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

При этом по группе "Татнефть" добыча нефти за первые восемь месяцев 2019 года составила 19,933 миллиона тонн, увеличившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе группа добыла 2,5 миллиона тонн нефти, компания — 2,471 миллиона тонн.