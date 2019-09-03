МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Депутат Верховной рады, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с накоплением угля на складах страны.

"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа", — сказал он.

По его словам, если руководство страны не объединит усилия, предприятиям может грозить остановка из-за ограничения электроснабжения.