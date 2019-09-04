ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Российская транспортная группа Fesco в 2020 году рассчитывает создать совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" для строительства угольного терминала в порту Зарубино, рассказал в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин на площадке Восточного экономического форума.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре сообщил о достижении договорённостей с группой Fesco по созданию в порту Зарубино угольного терминала.

"Идее этого проекта ровно год. Год назад мы встречались с господином президентом Монголии на Восточном экономическом форуме, тогда был дан официальный старт проработке этого проекта. Во время рабочей поездки в Монголию в этом году мы подписали соглашение о проработке проекта с оператором крупнейшего монгольского месторождения Таван-Толгой. На прошлой неделе закончили предварительное технико-экономическое обоснование проекта", — рассказал Исурин.

"Это будет СП между "Эрдэнэс Таван-Толгой" и транспортной группой Fesco. Планируется, что у монгольской стороны будет доля в терминале. Эта компания точно будет резидентом свободного порта Владивосток. Скорее всего, в начале следующего года", — сообщил он в ответ на вопрос, в каком формате и когда будет организовано сотрудничество для реализации проекта.

Исурин отметил, что группа рассчитывает, что проект можно реализовать за три года." Сейчас на такой срок рассчитаны проекты наших партнеров – реконструкция и строительство железной дороги и горно-обогатительного комбината в Монголии", — добавил он.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.