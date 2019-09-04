ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Вьетнам стремится увеличить свои инвестиции в нефтегазовую отрасль в России и привлечь российские инвестиции в энергетике и промышленности, а также выступает за расширение числа совместных проектов в этой области, сказал замглавы МИД Вьетнама Ань Зунг То.

"Несмотря на многочисленные усилия во вьетнамско-российском сотрудничестве с одной стороны и поворот России на Восток с другой, с вьетнамской точки зрения существуют некоторые трудности", — сказал он, выступая на сессии международного клуба "Валдай" в рамках ВЭФ.

"Могу назвать две: во-первых, возможности сторон все ещё ограничены, в том числе финансовые возможности. Во-вторых, мы находимся под значительным влиянием неблагоприятных изменений, которые возникли в результате отношений России и некоторых ее важных партнёров", — перечислил замминистра.

По его словам, у сторон достаточно возможностей, чтобы повысить эффективность двустороннего сотрудничества во всех областях и таким образом достичь поставленной цели увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов в 2020 году.

"Обе стороны должны рассматривать нефтегазовую область как традиционную и в то же время имеющую стратегический долгосрочный характер. Необходимо не только эффективно сотрудничать по существующим проектам, но также рассматривать расширение сотрудничества в новых проектах", — считает замминистра.

"В сфере торговли Вьетнам нуждается в увеличении традиционных продуктов, таких как сельскохозяйственные, морепродукты, каучук, текстильные изделия, древесина и изделия из дерева, и расширении экспорта компьютеров, электроники и телефонов всех видов. В свою очередь мы готовы импортировать российское сырьё, такое как железо, сталь, каменный уголь, удобрения и так далее", — уточнил дипломат.

По словам замминистра, Вьетнам также намерен "привлечь российские инвестиции в те области, где Россия имеет преимущества, например энергетика, добывающая промышленность, машиностроение, перерабатывающая промышленность".

"В то же время мы стремимся расширить инвестиции в Россию, особенно в нефтегазовой отрасли, сфере услуг и развитии совместного производства в России", — добавил он.