ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что планирует в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, чтобы "сверить часы" с коллегами перед визитом президента РФ Владимира Путина в королевство.

"Я планирую в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию для того, чтобы мы "сверили часы" перед визитом президента Путина в Саудовскую Аравию", — сказал Новак на полях Восточного экономического форума.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.