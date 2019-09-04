МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Англо-голландская Royal Dutch Shell и ее американский партнер Energy Transfer LP (ET) просят власти США продлить на пять лет, до конца 2025 года, дедлайн на запуск их совместного экспортного СПГ-проекта в Луизиане Lake Charles LNG. Вице-президент ET Майкл Лэнгстон обратился с соответствующим письмом в Федеральную комиссию по регулированию в области энергетики (FERC).

По действующему разрешению FERC, выданному проекту Lake Charles LNG в 2015 году, строительство экспортного терминала должно быть завершено не позднее 16 декабря 2020 года. Однако с того момента в проекте произошли изменения, связанные со сложным интеграционным процессом из-за сделки Shell по слиянию с британской BG Group.

"Согласно новому соглашению по проекту, ET и Shell детально определили процесс реализации проекта, включающий в себя ключевые этапы, которые, как ожидаются, приведут к принятию окончательного инвестиционного решения уже в конце 2020 года при соблюдении определенных условий", — говорится в письме.

"Завершение строительства экспортного СПГ-терминала ожидается во второй половине 2025 года", — пишет топ-менеджер.

Lake Charles LNG — совместный проект Royal Dutch Shell (50%) и Energy Transfer (50%) по переоборудованию уже существующего в Луизиане, США, регазификационного СПГ-терминала Energy Transfer в экспортный. Проект уже получил все необходимые разрешения американских регуляторов. Планируемая мощность терминала — 16,45 миллиона тонн в год.