ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Росгеология в рамках Восточного экономического форума подписала четырехстороннее соглашение по созданию на острове Русский лаборатории в рамках проекта "Цифровая геология", инвестиции в который могут составить до 1 миллиарда рублей собственных средств, сообщили в компании.

"В рамках практической реализации соглашения АО "Росгеология" объявила об открытии на базе Дальневосточного федерального университета лаборатории "Цифровая геология", которая станет одним из крупнейших проектов, реализуемых на базе Центра цифрового развития на острове Русский", — сообщил представитель компании.

Соглашение о намерениях подписали гендиректор — председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов.

"Лаборатория – часть масштабной программы "Цифровая геология", инновационной цифровой платформы, нацеленной на повышение эффективности геологоразведки за счет комплексной автоматизации задач, включая сбор, передачу, обработку и анализ больших данных, использование сквозных цифровых технологий, внедрение интеллектуальных систем управления процессами поиска полезных ископаемых", — пояснил Горьков.

В компании уточнили, что Росгеология планирует инвестировать в программу "Цифровая геология" до 1 миллиарда рублей собственных средств. "Основным направлением работы лаборатории "Росгеологии" на острове Русский станет разработка комплексной линейки алгоритмов и программных решений, позволяющих проводить обработку и анализ больших геологических данных, включая построение предиктивных моделей высокой точности, основанных на технологиях с использованием искусственного интеллекта", — отметил представитель "Росгеологии".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.