ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" и Республика Саха (Якутия) в четверг на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по проекту АЭС малой мощности (АСММ), передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава Якутии Айсен Николаев.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АСММ на территории Якутии.

Проект сооружения АСММ направлен на обеспечение Якутии доступным, надежным и качественным электроснабжением населения и промышленных предприятий республики, а также на повышение уровня социально-экономического развития республики.

"Мы очень надеемся, что в Якутии получится. Это будет флагманский проект", — сказал журналистам Лихачев.

Год назад в рамках ВЭФ-2018 "Росатом" и правительство республики Якутии подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АЭС малой мощности.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.