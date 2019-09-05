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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российская академия наук (РАН) обсуждает с японскими партнерами возможность совместной реализации передовых научных проектов, в том числе в области энергетики, в конце года стороны проведут совещание и будут выходить на подписание соответствующих соглашений, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РАН Александр Сергеев.

"Мы сейчас начали переговоры с Токийским университетом об организации совместных рабочих групп по целому ряду направлений", — сказал Сергеев.

"Есть целый ряд задач, в решении которых мы должны продвигаться вперед. Мы договорились, что следующее совещание о сотрудничестве мы проведем в декабре, и будем выходить на подписание соответствующих соглашений", — отметил он.

По словам Сергеева, японских ученых интересует целый ряд тем, актуальных для развития их страны. "Прежде всего, это энергетика, новые формы извлечения энергии из морей", — добавил президент РАН.

"Первое направление здесь — это гидротермальная энергетика. Второе направление — это энергетика, связанная с перемещением больших масс воды в океане. Японцев интересуют постоянные морские течения. Они создали первые эффективные установки по генерации электроэнергии из морских течений", — рассказал Сергеев.

"Японцев очень интересуют и проекты по водородной энергетике", — отметил он. По его словам, на Дальнем Востоке есть большие возможности для промышленного производства водорода.

Еще одним важным направлением сотрудничества России и Японии может стать добыча с помощью роботов со дна морей редкоземельных металлов, незаменимых в электронике и ряде других стратегических отраслях, полагает Сергеев. Также японскую сторону интересуют исследования катастрофических природных явлений, прежде всего, цунами, а также изучение свойств снега. Наконец, еще одним направлением партнерства могут стать передовые сельскохозяйственные технологии, добавил глава РАН.