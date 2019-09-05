ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Общие инвестиции в строительство завода полимеров в рамках газоперерабатывающего комплекса Иркутской нефтяной компании (ИНК) составят 168 миллиардов рублей, заявил РИА Новости экс-министр экологии и природных ресурсов РФ, член совета директоров ИНК Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Донского, первый и второй этапы газоперерабатывающего комплекса, которые предполагали строительство инфраструктуры до города Усть-Кута с основных месторождений и инфраструктуры для производства сжиженных углеводородных газов (СУГов), готовы. "Первый и второй этап по подготовке газа производства СУГов — это уже все сделано, следующее — это строительство крупных двух заводов по переработке газа: это полимеры и моноэтиленгликоль" — сказал он.

"Третий этап — Иркутский завод полимеров на 50 тысяч тонн, 168 миллиардов рублей инвестиций — это одна история", — сказал Донской.

"И моноэтиленгликоль — (ввод завода в эксплуатацию — ред.) в 2024 году, здесь (инвестиции — ред.). 120 миллиардов рублей", — заключил он.

Для реализации проекта производства полимеров привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation. Как следует из материалов компании, в рамках строительства Иркутского завода полимеров начаты инженерные изыскательские работы как на основной площадке, так и на объектах инфраструктуры. Завершение строительства и пусконаладочные работы запланированы на 2023 год.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.