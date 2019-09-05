КИЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Украинская полиция проводит обыски в офисе НЭК "Укрэнерго", пишет агентство РБК Украина со ссылкой источник.

"По словам собеседника агентства, сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЭС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов", — отмечает РБК Украина.

Других подробностей пока не сообщается.

ХАЭС-РАЭС — волоконно-оптическая линия связи протяженностью 176,9 километра на территории Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей.

Проект стартовал у компании "Укрэнерго" в конце 2016 года.