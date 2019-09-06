ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Власти Якутии и "Алроса" подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение о строительстве ЛЭП на западе региона, сообщил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы подписали с акционерной компанией " Алроса" соглашение о газификации города Удачного, это на севере Мирнинского района, и об участии дочерних компаний "Алроса" в реализации проекта по строительству линии электропередач Сунтар — Нюрба на западе Якутии в ближайшие годы", — сказал Николаев.

По его словам, это важнейший проект. Он связан с тем, что часть западной Якутии испытывает недостаток электроэнергии — построенная в советское время линия устарела и не может удовлетворять все потребности.

"При помощи компании "Алроса" и ее дочерних структур проект будет реализован в ближайшее время", — отметил Николаев.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.