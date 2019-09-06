ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Выход на полную мощность проекта "Ямал СПГ" и подписание контракта на строительство двух новых российских серийных универсальных атомных ледоколов стали главными практическими достижениями в развитии инфраструктуры Северного морского пути в нынешнем году, считает заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" — директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

"Самое главное — проект "Ямал СПГ" полностью заработал, в зимне-весеннюю навигацию работа (по перевозке сжиженного природного газа танкерами) прошла на 100% успешно, без сбоев, это очень важно", — сказал Рукша РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума-2019.

"И второе — то, что подписан контракт на строительство еще двух новых серийных атомных ледоколов", — добавил он. "Росатом" в нынешнем году получил статус инфраструктурного оператора Севморпути.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн.

Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019 года — начале 2020 года.

В конце августа "Росатом" и Балтийский завод (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписали контракт на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220, которые станут, соответственно, третьим и четвертым серийными (а всего по счету — четвертым и пятым) отечественными судами этого проекта.

На Балтийском заводе по заказу "Росатома" ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с ныне действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.