МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером после сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашения ОПЕК+ о снижении объёмов нефтедобычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,87%, до 62,69 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,34%, до 57,84 доллара за баррель.

В воскресенье, 8 сентября, Саудовская Аравия объявила, что новым главой министерства энергетики назначен сын короля — принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.

Ранее в понедельник министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил, что не ожидает изменений в политике ОПЕК+ после смены главы минэнерго Саудовской Аравии. Новый глава минэнерго Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что в экономике страны не произойдет радикальных изменений.

"Этот шаг вызывает оптимизм относительно цен на нефть. Принц Абдель Азиз бен Сальман известен как сторонник сделки по сокращению добычи нефти", — отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.