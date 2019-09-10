Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель
МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель после того, как новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении продолжать политику страны по ограничению добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 63 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81%, до 58,32 доллара за баррель.
Новый глава минэнерго отметил, что намерен придерживаться текущей политики страны относительно добычи нефти, а именно продолжать сокращение добычи для поддержания цен.
https://1prime.ru/energy/20190910/830310131.html