МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Сахалинской области, где тайфун "Линлин" привел к отключениям в домах 5,2 тысячи человек, следует из материалов Минэнерго РФ.

"Десятого сентября в 5.46 аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник с 01.00 мск из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электросетях области. Такое воздействие оказал тайфун "Линлин", сопровождавшийся дождём и ветром с порывами 25-30 метров в секунду.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Поронайском, Смирныховском, Углегорском, Тымовском, Холмском районах (около 5,2 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей составила 5,5 МВт.