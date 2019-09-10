МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в сентябре второй месяц подряд не будет закупать нефть из Венесуэлы, чтобы не нарушить санкции США в отношении этой латиноамериканской страны, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"CNPC на уровне группы четко заявила о том, что не будет загружать венесуэльскую нефть", — сказал один из источников, не указав при этом, сколько продлится приостановка закупок венесуэльской нефти.

В августе СМИ сообщили, что компания, которая является одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, отменила закупку около 5 миллионов баррелей данного сырья из страны из-за ужесточения санкций США в отношении Венесуэлы.

Агентство добавляет, что данные таможенного управления КНР показывают, что импорт венесуэльской нефти в Китай упал на 40% в июле до чуть более 700 тысяч тонн, что является самым низким месячным показателем почти за пять лет.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.