МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 года составил около 140 миллиардов рублей, заявил на заседании Госдумы замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Сейчас с точностью до копейки назвать не смогу. За первые пять месяцев это было больше 120 миллиардов рублей, за полгода эта цифра приближалась к 140 миллиардам рублей", — сказал он, отвечая на вопрос депутатов, какую компенсацию получили нефтяники в рамках механизма сдерживания цен на топливо.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

Отвечая на вопросы депутатов, Трунин отметил, что задачи вернуть цены на бензин на уровень прошлого года никто не ставил. Основная задача, которая ставилась, — это не допустить резкого роста цен, который бы превышал инфляцию.

"С это задачей правительство справляется. Более того, в конце прошлого года были внесены изменения в законодательство, которым даже была придана обратная сила, которые дополнительно настраивали этот механизм технически плюс вводили этот же механизм, который бы сдерживал рост цен в случае ценового давления для авиакеросина. Ранее этого не было, с 1 июля этого года это появилось", — добавил он.

В июле компания "Роснефть" просила снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 46 миллиардов рублей в течение десяти лет в целях компенсации потерь компании из-за участия РФ в соглашении ОПЕК+.