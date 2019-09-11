МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco наняла девять банков для проведения своего IPO, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco наняла девять банков в качестве организаторов запланированного IPO, которое должно стать крупнейшим в мире", — говорится в сообщении.

По словам источников, IPO будут проводить JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, а также саудовские National Commercial Bank и Samba.

IPO нефтегазового гиганта обсуждается уже не первый год. Предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались, что, в том числе, связывалось с покупкой доли в саудовской нефтехимической компании Sabic и с выпуском облигаций.

В июле тогдашний министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, временной ориентир — 2020-2021 годы. В конце августа газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа, первый пройдет на местной бирже до конца года, то есть раньше ожидавшегося, а второй — в 2020 или 2021 годах.

Скорое IPO пообещали ранее на текущей неделе и глава Saudi Aramco Амин Нассер, и новый министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, не назвав точных сроков.