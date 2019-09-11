АШХАБАД, 11 сен /ПРАЙМ/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с государственным министром, членом кабинета министров Саудовской Аравии Эмиром Турки Бин Мухаммедом Бин Фахадом Бин Абдул Азизом Аль Саудом, сообщает в среду Туркменское телевидение.

Во встрече также принял участие управляющим делами Саудовского фонда развития Халид Бин Сулейман Аль Худейри.

В ходе переговоров туркменский лидер предложил партнерам из Саудовской Аравии рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в нефтегазовой сфере, химической отрасли и сельском хозяйстве.

Глава государства подчеркнул, что Туркмения придает большое значение коренной модернизации ТЭК и созданию высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

В числе актуальных векторов партнёрства были также названы торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, текстильное производство и ряд других отраслей.

В завершение встречи, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил короля и наследного принца Саудовской Аравии посетить Туркмению в удобное для них время.

Туркмения в течение 2018-2019 года ввела в действие три газохимических комплекса по производству из природного газа полипропилена и полиэтилена, а также карбамидных удобрений и синтетического бензина.