Президент Туркмении предложил Саудовской Аравии совместные нефтегазовые проекты
АШХАБАД, 11 сен /ПРАЙМ/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с государственным министром, членом кабинета министров Саудовской Аравии Эмиром Турки Бин Мухаммедом Бин Фахадом Бин Абдул Азизом Аль Саудом, сообщает в среду Туркменское телевидение.
Во встрече также принял участие управляющим делами Саудовского фонда развития Халид Бин Сулейман Аль Худейри.
В ходе переговоров туркменский лидер предложил партнерам из Саудовской Аравии рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в нефтегазовой сфере, химической отрасли и сельском хозяйстве.
Глава государства подчеркнул, что Туркмения придает большое значение коренной модернизации ТЭК и созданию высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.
В числе актуальных векторов партнёрства были также названы торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, текстильное производство и ряд других отраслей.
В завершение встречи, президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил короля и наследного принца Саудовской Аравии посетить Туркмению в удобное для них время.
Туркмения в течение 2018-2019 года ввела в действие три газохимических комплекса по производству из природного газа полипропилена и полиэтилена, а также карбамидных удобрений и синтетического бензина.
https://1prime.ru/energy/20190911/830315820.html