МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) планирует сократить долю в американской нефтесервисной компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) до 38,4% с 50,4%, говорится в сообщении GE.

В рамках сделки BHGE выкупит у GE свои акции на сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, GE выставила на продажу 115 миллионов акций BHGE по цене 21,5 доллара за штуку. Компания отмечает, что оферта действует до 16 сентября.

"Совокупный доход составит приблизительно 2,7 миллиардов долларов или около 3 миллиардов долларов при условии полного использования андеррайтерами опциона на приобретение дополнительных акций в рамках оферты", — отмечает компания.

"Сокращение доли участия GE в BHGE позволит нам продолжать улучшать финансовое положение компании путем получения дохода в размере около 2,7 миллиарда долларов", — приводятся в сообщении слова гендиректора и председателя совет директоров компании Лоуренса Калпа (Lawrence Culp).

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. Baker Hughes, a GE company (BHGE) — одна из крупнейших мировых нефтесервисных компаний, образована в июле 2017 года путем слияния Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric).