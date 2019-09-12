МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Россия в августе снизила уровень выполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до 53% со 114% в июле, когда добыча была ограничена ЧП на нефтепроводе "Дружба", говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Соблюдение (сделки ОПЕК+ — ред.) Россией снизилось до 53% в августе с 114% в июле, когда добыча была ограничена из-за загрязнения трубопровода "Дружба", — говорится в докладе.

"Добыча нефти в РФ в августе выросла на 140 тысяч баррелей в сутки до 11,3 миллиона баррелей в сутки, поскольку проблемы, связанные с инцидентом вокруг нефтепровода "Дружба", были в основном решены", — пишет МЭА.

МЭА отмечает существенный рост добычи "Роснефти" в августе — на 184 тысячи баррелей в сутки, главным образом за счёт ее крупнейшей "дочки" — "Юганскнефтегаза", которая была вынуждена приостановить добычу в июле. "Лукойл" в августе продемонстрировали снижение добычи на 12 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем, "Газпромнефть" — на 35 тысяч, "Татнефть" — на 24 тысячи.

Минэнерго России, а также ОПЕК не раз отмечали, что методика расчетов МЭА и стран ОПЕК+ по выполнению венской сделки зачастую расходится.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.