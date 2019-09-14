МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни. Об этом в эфире телеканала "112" заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.

"Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране", — заявил Землянский.

По его словам, на Украине продолжает падать уровень потребления газа.

"Динамика крайне негативная с социально-экономической точки зрения", — заключил эксперт.

С 2014 года украинские власти неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было ключевым условием МВФ для выделения Киеву очередного транша кредита.