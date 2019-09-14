МИНСК, 14 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 15 сентября вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на автотопливо на внутреннем рынке Белоруссии — 20-е по счету в текущем году, причем 15 раз цены повышались на одну копейку. В предыдущий раз цены менялись с 11 августа, тогда они снизились на копейку.

"В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в сентябре 2019 года розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 сентября 2019 года увеличиваются на одну копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным концерна, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 белорусского рубля (48,96 российского рубля, или 0,76 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,66 белорусского рубля (52,1 российского рубля, или 0,81 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,88 белорусского рубля (59,01 российского рубля, или 0,92 доллара), ДТ – 1,66 белорусского рубля (52,1 российского рубля, или 0,81 доллара).

Ранее в "Белнефтехиме" подчеркивали, что розничные цены на топливо в республике устанавливаются с учетом стратегии их "максимального сдерживания".