МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Иранская национальная иранская нефтяная компания (NIOC) продаст 2 миллиона баррелей через Иранскую энергетическую биржу (IRENEX) по цене 56,78 доллара за баррель, сообщило агентство Mehr.

По данным агентства, нефть будет продаваться партиями не менее чем по 35 тысяч баррелей морскими поставками и 1 тысяче баррелей наземной транспортировкой, 17 сентября, во вторник.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В начале сентября министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона. Позже сообщалось, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.