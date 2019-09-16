МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут своим союзникам.

"Так как ситуация с нефтью за последние несколько лет у нас была очень хорошей (спасибо вам, Господин Президент"), мы являемся нетто-экспортерами энергоресуросов и теперь стали их производителями номер один в мире. Мы не нуждаемся в ближневосточных нефти и газе, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам", — написал Трамп в Twitter.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.