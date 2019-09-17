МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Итальянская Eni начала добычу на газовом месторождении Baltim South West у побережья Египта, говорится в сообщении компании.

"Eni объявляет об успешном вводе в эксплуатацию и начале добычи на морском газовом месторождении Baltim South West в Египте", — сказано в релизе.

Компания отмечает, что с момента принятия окончательного решения о финансировании в январе 2018 года прошло только 19 месяцев, что стало рекордно коротким сроком для введения в эксплуатацию.

Месторождение было обнаружено в июне 2016 года. Baltim South West располагается в 12 километрах от побережья Средиземного моря Египта на участке Baltim South и в 10 километрах от месторождения Nooros.

После запуска первой скважины, BSW1, теперь на месторождении добывается 100 миллионов кубических футов в день с новой платформы, которая соединена с газовым заводом Abu Madi трубопроводом протяженностью 44 километра. Согласно программе, будет пробурено еще пять скважин, в результате чего добыча достигнет 500 миллионов кубических футов в день ко второму кварталу 2020 года.

Eni через свою дочернюю компанию Ieoc владеет 50%-ной долей участия в Baltim South, оставшиеся 50% — у BP.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Компания присутствует в Египте с 1954 года, где добывает около 380 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.