ТЮМЕНЬ, 17 сен — ПРАЙМ. "Русснефть" Михаила Гуцериева ожидает существенного прироста запасов нефти в 2020 году после постановки на баланс новых участков, сказал журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

"Какой-то существенный прирост яркий (в 2019 году — ред.), как был в прошлом году, вряд ли будет. Наверное, это будет уже в 2020 году, когда мы свои участки исследуем, поставим на баланс", — сказал Толочек, отметив, что по итогам 2018 года прирост запасов "Русснефти" составил 60 миллионов тонн нефти.

"В том числе за счет южной части Тагринки, которую мы недавно купили… Там с большой долей вероятности будут неплохие запасы", — добавил Толочек.

Толочек при этом отметил, что приоритетным проектом компании все еще остается Верхне-Шапшинское месторождение. "Это тоже ачимовские горизонты, но они там более продуктивные, и мы там получаем дебеты намного выше", — сказал он.

"Русснефть" в конце августа купила компанию в ХМАО, владеющую лицензией на Восточно-Калиновое месторождение в Оренбургской области, которое примыкает к Тагринскому месторождению "Русснефти".