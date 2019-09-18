МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 сентября, увеличились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 417,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,4 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,6 миллиона баррелей — до 38,7 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 229,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, составив 136,7 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,5 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.