МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов в четверг запустили первый цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП) в Ижевске, который создан в рамках проекта "Цифровая Трансформация 2030", сообщают "Россети".

Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, которые позволяют управлять всем электросетевым комплексом города в режиме онлайн. Часть операций будет выполняться в автоматическом режиме. Это сократит продолжительность возникающих технологических нарушений и повысит надежность электроснабжения потребителей региона, говорится в сообщении "Россетей".

Запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании, заявил глава "Россетей".

"Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей. В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета", — подчеркнул Ливинский.