ИЖЕВСК, 19 сен /ПРАЙМ/. Глава "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов познакомили президента РФ Владимира Путина с оптимальной моделью управления электросетевым комплексом Удмуртской республики, которую можно реализовать во всех российских регионах.

"В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, для развития нужны новые мощности, и не просто мощности, а современный подход к управлению, в том числе цифровой", — отметил Бречалов.

Благодаря внедрению новой модели управления, добавил он, только по ижевским электрическим сетям удалось выручить 3,3 миллиарда рублей, которые будут направлены на ремонт детских садов, школ и больниц.

"Мы реализовали в Удмуртии целевую модель, каким образом должен функционировать электросетевой комплекс. Мы консолидировали сетевые активы на базе "Россетей" системообразующих компаний, интеллектуальное цифровое оперативно-технологическое управление реализовали и интегрируем к сетевому комплексу дорожное, уличное освещение, архитектурно-художественную подсветку", — сказал в свою очередь Ливинский.

По его словам, удалось сократить количество технологических нарушений. "Для потребителей это уже достигнутые эффекты: снижение показателей в два раза и сокращение времени технологического присоединения потребителей", — отметил глава "Россетей".

За неполный 2019 год для компаний общий объем операционных затрат сократился на 10%. "Потери в сетях уменьшились до 5,86%", — сказал Ливинский.

Он рассказал, что "Россети", внедряя цифровые технологии, отошли от стандартного и традиционного функционирования сетевого комплекса.

"У нас все на базе отечественных программно-вычислительных комплексов, ничего зарубежного здесь нет: постоянный контроль состояния надежности, удаленный интеллектуальный контроль эксплуатационного состояния, дистанционное управление и оперативное переключения. И, конечно, автоматизированным контроль процесса эксплуатации", — добавил глава "Россетей".