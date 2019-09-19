ИЖЕВСК, 19 сен /ПРАЙМ/. Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что РФ вошла в пятерку стран, претендующих на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

С октября 2017 года Росатом участвует в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС большой мощности в Саудовской Аравии. Как сообщалось, российское предложение для Саудовской Аравии включает АЭС поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. Лихачев в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в июле 2018 года сообщал, что Росатом видит большой потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией не только в области АЭС большой мощности, но и энергетических реакторных установок средней и малой мощности.

"Новость соответствует действительности. Это хорошая новость", — сказал Лихачев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ по данной теме.

Впрочем, он не назвал конкретных сроков проведения конкурсных процедур.

Как сообщил позже РИА Новости источник в атомной отрасли, сроки строительства самими саудитами еще не определены.

Собеседник агентства предположил, что в следующем году они, в лучшем случае, могут сформулировать точные технические параметры проекта и объявить реальный тендер, особенно с учетом того, что на днях в стране сменился министр энергетики.