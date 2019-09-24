МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Выступление министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сальмана аль Сауда запланировано в рамках форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 3 октября, говорится в программе форума.

Согласно информации организаторов РЭН, саудовский министр примет участие в сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире" вместе с главой Минэнерго России Александром Новаком.

Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Организаторами РЭН-2019 выступают Минэнерго России и правительство Москвы, оператор проведения — "Росконгресс".