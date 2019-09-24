КИЕВ, 24 сен — ПРАЙМ. В подземных хранилищах (ПХГ) Украина накоплено 20 миллиардов кубометров газа, что стало крупнейшим показателем за период за последние девять лет и в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС позволяет утверждать, что страна готова к стабильному прохождению отопительного сезона, заявила во вторник пресс-служба "Укртрансгаза".

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

"В подземных хранилищах "Укртрансгаза" уже накоплено 20 миллиардов кубометров газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 миллиарда кубометров, больше, чем в прошлом году. И еще этот показатель — исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет", — говорится в сообщении компании.

В компании также отмечают, что к середине октября в ПХГ планируется накопить еще "около полумиллиарда кубометров голубого топлива". "Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020 годов", — также говорится в сообщении.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС прошел 19 сентября в Брюсселе.

В середине сентября "Нафтогаз" сообщал, что подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года. При этом поставщик не назывался. "Нафтогаз" также сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров о поставках газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.