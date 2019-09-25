МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 сентября, увеличились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 419,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения этих запасов на 0,25 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,6 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 2,2 миллиона баррелей — до 40,9 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 230,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 0,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 3 миллиона баррелей, или на 2,2%, составив 133,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,7 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.