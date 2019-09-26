МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" одобрил обмен активами с группой основных миноритарных акционеров Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), говорится в сообщении "Русгидро".

"Совет директоров одобрил сделку мены активами между ПАО "РусГидро" и группой основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК", предполагающей обмен Лучегорского угольного разреза и технологически связанной с ним Приморской ГРЭС на пакет акций ПАО "ДЭК", принадлежащий группе основных миноритарных акционеров ПАО "ДЭК", — сказано в сообщении.

Ранее в сентябре глава "Русгидро" Николай Шульгинов говорил, что компания рассчитывает завершить обмен активами со структурами бизнесмена Андрея Мельниченко до конца года.

Обсуждалась схема выхода Мельниченко из совместной с "Русгидро" ДЭК, в которую входят Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). Согласно этой схеме, в рамках обмена активами структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а "Русгидро" — контроль над долгами ДГК. По данным газеты "Коммерсант", доля структур Мельниченко в ДЭК оценена в 8 миллиардов рублей, а общая стоимость ДЭК может составлять 19 миллиардов.