МИНСК, 26 сен — ПРАЙМ. Белоруссия с 1 октября объединяет двух операторов трубопровода "Дружба" на своей территории, заявил в четверг главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"С 1 октября мы станем единой компанией — полоцкая "Дружба" ("Полоцктранснефть Дружба" — ред.) войдет в наш состав. Здесь нет выгод отдельного предприятия, здесь есть интересы страны", — сказал Вериго журналистам.

Он также сообщил, что плановых объемов транзита российской нефти через территорию Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" в 2019 году достичь не удастся, прокачка составит около 54 миллионов тонн.

По данным белорусской стороны, заявленный ранее "Транснефтью" объем прокачки нефти по "Дружбе" на текущий год составляет 59,75 миллиона тонн.

"Месячные объемы транспортировки (по "Дружбе" — ред.) полностью восстановлены. Сентябрь месяц — это более 5 миллионов тонн по всем направлениям транзитным, октябрь месяц прогнозируется тоже в среднегодовом объеме. Но мы говорим о том, что объемы восстановлены на среднегодовых значениях, объемы годовые восстановить не удастся. До 54 миллионов тонн (ожидается общая прокачка по году — ред.)", — заявил Вериго.

Повышение тарифа на прокачку нефти по "Дружбе" на 21%, по словам Вериго, позволило бы до конца года покрыть все издержки Белоруссии в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.

Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%. При этом в качестве одного из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением "Дружбы", в Минске предлагали повысить тариф на прокачку на 21,7%.

"Вот этот расчет, который мы представляли (российской стороне — ред.) — 21%, позволяет выйти до конца года на 100-процентное возмещение затрат", — заявил Вериго журналистам.

По его словам, таким образом из объема прокачки через территорию республики в 2019 году выпадает около 6 миллиона тонн российского сырья.