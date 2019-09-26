МИНСК, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине рассмотреть возможность поставлять через украинскую территорию нефть на белорусские НПЗ и затем получать выработанные нефтепродукты.

На встрече с представителями украинским СМИ в четверг в Минске Лукашенко отметил, что Украина заинтересована в поставках белорусских нефтепродуктов — дизельного топлива и бензина. Он отметил, что как раз заканчивается модернизация соответствующей установки для глубокой переработки нефти на белорусских НПЗ.

"Мы можем переработать (нефть — ред.). И если мы через Украину будем поставлять, так мы готовы Украину в этот проект привлечь. Вам же нужны эти нефтепродукты. Давайте вместе работать", — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Он отметил, что "наши бизнесмены купили какую-то нитку "Прикарпат Запад Транс" и уже пробную партию прокачали — где-то 8 тысяч тонн". "Мы готовы и здесь работать", — заявил глава белорусского государства.