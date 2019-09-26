МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин в России с 16 по 22 сентября выросли на одну копейку — до 44,61 рубля за литр, на дизельное топливо — на 2 копейки, до 46,17 рубля за литр после того, как были стабильны четыре недели подряд, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным статистического ведомства, к 23 сентября средняя розничная цена бензина марки Аи-92 не изменилась и составила 42,23 рубля за литр, марки Аи-95 — выросла на 1 копейку — до 45,67 рубля за литр, марки Аи-98 — на 2 копейки, до 51,49 рубля за литр.

Увеличение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 18 субъектах РФ, наибольшее в Хабаровске – на 0,6%. Снижение цен на бензин отмечалось в Московской области — на 0,2%, Севастополе и Симферополе – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.