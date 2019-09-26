ДУШАНБЕ, 26 сен /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР), рассматривает вопрос финансирования работ для ремонта на Байпазинской ГЭС в Таджикистане, сообщает ЕАБР.

Байпазинская ГЭС — часть Вахшского каскада ГЭС, расположена в 32 километрах ниже Нурекской ГЭС. Это второй по мощности гидроузел в стране. Установленная мощность станции составляет 600 МВт (четыре агрегата по 150 МВт) с годовой выработкой электроэнергии в 2,5 миллиардов кВт/час. В эксплуатацию станция введена в 1986 году.

"Необходимость и перспективы реабилитации оборудования и механизмов данной станции сотрудники проектного блока ЕФРС обсудили с руководством минэнерго и энергохолдинга "Барки Точик" во время совместной с Всемирным банком миссии в республику", — сообщает пресс-служба ЕАБР. Члены делегации посетили Байпазинскую ГЭС, которая была введена в эксплуатацию более 30 лет назад, а также — Нурекскую ГЭС, обсудив с ответственными лицами ход реализации проекта реконструкции самой мощной ГЭС в Таджикистане.

В феврале ЕФРС одобрил предоставление кредита в размере 40 миллионов долларов для финансирования проекта "Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1". В рамках проекта предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, установленного на трансформаторной подстанции Нурекской ГЭС более 40 лет назад, выработавшего срок службы и находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии

Этот проект — часть большого проекта реконструкции Нурекской ГЭС, состоящего из двух фаз с общей суммой финансирования до 700 миллионов долларов. В настоящее время реализуется первая фаза реконструкции станции, в финансировании которой помимо ЕФСР участвуют Международная ассоциация развития (группа Всемирного банка) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.