МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 2 октября примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", сообщает пресс-служба Кремля.

"Второго октября Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Тема дискуссии – "Энергетическое партнерство для устойчивого развития", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников РЭН-2019 – представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В рамках официальной программы форума состоится более 70 деловых мероприятий.