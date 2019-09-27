КИЕВ, 27 сен — ПРАЙМ. Украина в период накопления топлива в преддверии очередного отопительного сезона (с мая по сентябрь) импортировала на 53% больше газа из ЕС, чем за аналогичный период в 2017 и 2018 годах, сообщила в пятницу пресс-служба "Укртрансгаза".

"За межсезонный период с мая по сентябрь мы транспортировали из стран ЕС 8,7 миллиарда кубометров (газа — ред.), что на 3 миллиарда кубометров, или на 53%, больше, чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах", — сообщила пресс-служба в Facebook.

В сообщении также отмечается, что такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в подземных хранилищах газа более 20 миллиардов кубометров газа для отопительного сезона.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что в подземных хранилищах (ПХГ) накоплено 20 миллиардов кубометров газа, что в совокупности с собственной добычей и импортом из ЕС позволяет утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона.

Всего с начала 2019 импорт газа на Украину составил 11,2 миллиарда кубометров, а именно из Словакии было транспортировано 7 миллиардов кубометров (+43%), из Венгрии — 3,1 миллиарда (+29%), из Польши — 1,1 миллиарда кубометров (+120%).

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС прошел 19 сентября в Брюсселе.