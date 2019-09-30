МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российская нефтегазовая компания "Зарубежнефть" обсуждает инвестиции в нефтегазовые проекты на шельфе Омана, одним из первых проектов компании в стране может стать вхождение в газовый блок 8, где располагаются месторождения Букха и Западная Букха, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Зарубежнефть" ведет переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, в том числе в морской блок 8. Актив достаточно зрелый, в начале 2019 года из-за завершившегося соглашения о разделе продукции из него вышли норвежская DNO и корейская LG", — пишет издание. Отмечается, что переговоры пока на начальной стадии. Источник издания сообщил, что делегация нефтекомпании посещала Оман в сентябре.

Как пишет газета, сейчас блок 8 полностью принадлежит государственной Musandam Oil and Gas Company. Аналитики оценивают этот проект максимум в 40 миллионов долларов. В "Зарубежнефти" отказались от комментариев.