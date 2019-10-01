МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции отключен от сети в плановом порядке для регламентных работ, сообщила пресс-служба станции.

"В 23.00 мск энергоблок №2 Ростовской АЭС, по согласованной в установленном порядке заявке, отключен от сети для проведения регламентных работ на электромеханическом оборудовании", — говорится в сообщении.

Реакторная установка находится на минимально-контролируемом уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, сообщает пресс-служба.

Остальные три энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности.

Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километрах от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 Мегаватт.