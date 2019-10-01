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МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Президент Турции Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается… Насколько я знаю, на министерском уровне будет страна представлена", — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин ранее приглашал турецкого коллегу принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.

Российский лидер также сообщил, что в ходе форума РФ представит свое видение дальнейшей работы по проекту газопровода "Турецкий поток".