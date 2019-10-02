МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в сентябре снизилась в годовом выражении на 1% — до 11,25 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в сентябре уменьшилась на 0,5%, отмечает агентство.