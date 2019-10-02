МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делают российские СПГ-проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке. К 2035 году планируем выйти на уровень производства СПГ в 120-140 миллионов тонн", — заявил Путин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

Путин рассказал о своей встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и обсуждением влияния нестабильности в мире на энергорынок. Президент призвал в этой ситуации использовать все механизмы для его балансировки.

"Мы видим, как вместе с увеличением масштабов, взаимосвязанности мировой энергетики возрастает ее чувствительность. Как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения. Только что с генеральным секретарем ОПЕК мы как раз об этом и говорили. В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки", — сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках Российской энергетическая неделя" на РЭН.

По словам президента, ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+. Это, подчеркнул Путин, первое в истории успешное взаимодействие стран-участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию. "Нам вместе удалось добиться результата, который устроил и производителей нефти и её потребителей", — заключил Путин.

При этом он добавил, что цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен.

"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть", — сказал Путин на встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо "на полях" Российской энергетической недели.

"Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", — продолжил президент РФ.

По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.