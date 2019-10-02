МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Участники третьего Международного форума "Российская энергетическая неделя" в рамках организованной компанией "Россети" пленарной дискуссии "Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?" обсудили вопросы кибербезопасности электроэнергетики в ходе трансформации отрасли на базе новых технологий.

Как отметил гендиректор "Россетей" Павел Ливинский, проблема кибербезопасности для крупных компаний стоит чрезвычайно остро. Так, специалисты компании ежегодно блокируют порядка 9 миллионов попыток хакерского проникновения в корпоративный периметр.

"Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны – четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки, потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение – это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры", — подчеркнул он.

По словам председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG. Герхарда Шредера, цифровая трансформация в условиях рыночной глобализации создает не только новые возможности, но и новые вызовы. "Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лисабона до Владивостока. Только так европейский континент станет безопасной зоной и для нас, и для будущих поколений", — сказал он.



