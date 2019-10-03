МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Татнефть" в январе-сентябре 2019 года нарастила добычу нефти на 2,6%, до 22,107 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

При этом по группе "Татнефть" добыча нефти за девять месяцев 2019 года составила 22,352 миллиона тонн, увеличившись также на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре группа добыла 2,42 миллиона тонн нефти, компания – 2,4 миллиона тонн.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" в сентябре переработал 982,1 тысячи тонн сырья, с начала года – 7,8 миллиона тонн, в том числе в сентябре переработано 943,5 тысячи тонн нефтесырья, с начала года – 7,2 миллиона тонн.

В сентябре также произведено 922,2 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года – 7,28 миллиона тонн. В том числе автобензинов в сентябре произведено 93,7 тысячи тонн, с начала года – 809,7 тысячи, дизельного топлива – 289,2 тысячи тонн, с начала года – 2,72 миллиона.

За девять месяцев в новом бурении построено и сдано 520 скважин, в том числе по эксплуатационному бурению – 403 скважины, по бурению на битум – 105 скважин, по разведочному бурению – 12 скважин. На объектах ПАО "Татнефть" произведен текущий ремонт на 7914 скважинах (за сентябрь – на 936); выполнен капитальный ремонт 1861 скважины (за сентябрь – 169).

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".