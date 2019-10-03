МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Россия в течение трех месяцев способна нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки за счет свободных мощностей, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Потенциал свободной мощности сейчас составляет 500 тысяч баррелей (в сутки — ред.) как минимум на горизонте три месяца, то есть это дополнительно при свободной мощности, которой сможем нарастить добычу", — сообщил Сорокин, выступая на сессии в рамках РЭН.

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